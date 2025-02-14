Пара з Німеччини, яка вбила українок для викрадення немовляти, оскаржила довічний вирок

Німецьке подружжя, засуджене земельним судом міста Маннгейм за убивство двох українок з метою викрадення новонародженої дитини до довічного увʼязнення, оскаржила вирок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

У суді заявили, що 45-річна підсудна та її 43-річний чоловік, засуджені до довічного ув'язнення, подали апеляцію на вирок. Наразі дата розгляду апеляції не уточнюється.

Минулого місяця пара зізналася у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері з метою викрадення п'ятитижневої дитини молодшої жінки.

Вони пояснили в суді це тим, що після кількох викиднів і невдалого лікування від безпліддя задумали викрасти новонароджену дівчинку і видати її за свою доньку.

За словами прокурорів, подружжя навмисно обрало своєю мішенню біженців з України, приєднавшись до групи в Telegram, щоб запропонувати допомогу з перекладом.

Молодша українка жила з матір'ю і дитиною в гуртожитку для біженців у південно-західному німецькому місті Віслох, коли вона познайомилася з цією парою.

6 березня 2024 року вони нібито дали двом українським біженкам заспокійливе в ресторані, після чого чоловік убив їх тупим предметом у двох різних місцях. Вони втопили тіло бабусі в озері, а тіло матері підпалили перед тим, як поїхати додому з дитиною.

Тіло 27-річної жінки було знайдено перехожим на березі Рейну наступного дня, а 13 березня поліція заарештувала подружжя і знайшла дитину. Немовля повернули в Україну, дитина перебуває під опікою своєї тітки.