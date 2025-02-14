Шольц критикует совет Венса по сотрудничеству с ультраправыми

Немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал совет вице-президента США Джей Ди Венса о сотрудничестве с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Об этом Шольц сказал в интервью Deutschlandfunk, сообщает "Европейская правда".

Комментируя высказывания Вэнса, канцлер напомнил, что в Германии существует правило, которое запрещает сотрудничать с ультраправыми из-за нацистского прошлого страны.

Он также назвал "необычным" подобные заявления, касающиеся европейской и немецкой внутренней политики.

"Германия по веским причинам защищена от крайне правых партий. Учитывая опыт национал-социализма, это консенсус демократических партий, и он должен оставаться таким", – подчеркнул Шольц

В свою очередь представитель немецкого правительства заявил, что Вэнс не должен вмешиваться в выборы в Германии.

"Я не думаю, что это правильно, когда иностранцы, в том числе из дружественных иностранных государств, так интенсивно вмешиваются в избирательную кампанию посреди избирательного периода", – приводит слова представителя Reuters.

Вэнс отмечал, что содержание ультраправых партий, выступающих против миграции, вне правительственных коалиций ограничивает волю людей, которые неоднократно требовали усиления пограничного контроля.

Вэнс также упомянул о миллиардере Илоне Маске, который открыто агитирует за "Альтернативу для Германии" накануне выборов 23 февраля, которые пройдут в стране.

Вэнс отметил, что Маск не высказывается от имени Трампа, но он сказал, что согласен с Маском относительно того, что европейские страны должны прекратить впускать большое количество мигрантов из Ближнего Востока, Африки и других стран.

Ранее высказывания Вэнса раскритиковала глава МИД Германии Анналена Бербок.