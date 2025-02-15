Макрон про роль Трампа у припиненні війни: це чудова новина, якщо він переконає Путіна

Французький президент Емманюель Макрон поспілкувався із українським лідером Володимиром Зеленським та прокоментував можливі зусилля їхнього американського колеги Дональда Трампа у припиненні російської війни.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 14 лютого, Макрон поспілкувався із Зеленським. Він заявив, що якщо Трамп "справді зможе переконати" очільника Кремля Владіміра Путіна "припинити агресію проти України – це чудова новина".

"Тоді лише українці зможуть вести переговори щодо встановлення міцного і тривалого миру. Ми допоможемо їм у цьому", – запевнив він.

За словами французького президента, європейцям, потрібно буде зміцнити колективну безпеку і стати більш автономними.

"Франція повною мірою відіграватиме свою роль у прискоренні цього процесу. Сильніша і більш суверенна Європа, давайте зробимо це зараз", – додав він.

13 лютого в Кремлі заявили, що почали підготовку переговорної групи, яка займатиметься організацією зустрічі російського правителя Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Трамп оголосив, що доручив держсекретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори з РФ.

Зазначимо, 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив у Мюнхені з жорсткою критикою підходів ЄС щодо протидії пропаганді, у тому числі російській.

Того ж дня Зеленський зустрівся Венсом. Тоді американський віцепрезидент заявив, що Вашингтон прагне досягти довготривалого врегулювання війни.