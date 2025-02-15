Макрон о роли Трампа в прекращении войны: отличная новость, если он убедит Путина

Французский президент Эмманюэль Макрон пообщался с украинским лидером Владимиром Зеленским и прокомментировал возможные усилия их американского коллеги Дональда Трампа в прекращении российской войны.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

В пятницу, 14 февраля, Макрон пообщался с Зеленским. Он заявил, что если Трамп "действительно сможет убедить" главу Кремля Владимира Путина "прекратить агрессию против Украины – это отличная новость".

"Тогда только украинцы смогут вести переговоры по установлению прочного и длительного мира. Мы поможем им в этом", – заверил он.

По словам французского президента, европейцам, нужно будет укрепить коллективную безопасность и стать более автономными.

"Франция в полной мере будет играть свою роль в ускорении этого процесса. Более сильная и более суверенная Европа, давайте сделаем это сейчас", – добавил он.

13 февраля в Кремле заявили, что начали подготовку переговорной группы, которая будет заниматься организацией встречи российского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп объявил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу возглавить переговоры с РФ.

Отметим, 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в Мюнхене с жесткой критикой подходов ЕС по противодействию пропаганде, в том числе российской.

В тот же день Зеленский встретился с Вэнсом. Тогда американский вице-президент заявил, что Вашингтон стремится достичь долговременного урегулирования войны.