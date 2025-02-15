Науседа вважає НАТО незамінним і закликає Європу збільшити оборонні витрати

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що вірить у єдність НАТО, але погоджується із тим, що Альянсу потрібно більше фінансувати національну оборону.

Про це він сказав у інтерв’ю литовському мовнику LRT під час Мюнхенської безпекової конференції у п’ятницю, 14 лютого, пише "Європейська правда".

На думку глави держави, Європа наразі не має іншої альтернативи американцям у сфері безпеки.

"У нас є потенціал, щоб зберегти цей трансатлантичний хребет, тому що, в моїй найглибшій уяві, ми не здатні замінити цей хребет якимось замінником", – сказав він

Науседа наголосив, що ЄС досі занадто мало інвестував у власну оборонну промисловість та обороноздатність, "щоб можна було легко говорити про серйозні альтернативи".

Литовський президент зазначив, що заяви Трампа та інших посадовців Білого дому не слід розглядати як "рух до якогось розлучення".

Він не виключив того, що риторика США є свідченням переговорної позиції Вашингтона, спрямованої на те, щоб заохотити інших членів НАТО витрачати більше коштів на національну оборону.

"Реакція союзників є. Найцікавіше, що на цьому форумі вже навіть не дуже пристойно говорити про 3% валового внутрішнього продукту на оборонні витрати, тому що це звучить не дуже багато", – сказав Науседа.

Нещодавно Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, який був обраний новим лідером найбільшої опозиційної партії країни "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", заявив, що якщо країна не зможе досягти цільового показника фінансування оборони в розмірі 5-6% від ВВП, вона зазнає "величезного дипломатичного удару".

12 лютого прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що залишається відданим плану різкого збільшення витрат на оборону країни.