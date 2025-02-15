Науседа считает НАТО незаменимым и призывает Европу увеличить оборонные расходы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что верит в единство НАТО, но согласен с тем, что Альянсу нужно больше финансировать национальную оборону.

Об этом он сказал в интервью литовскому вещателю LRT во время Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля, пишет "Европейская правда".

По мнению главы государства, Европа пока не имеет другой альтернативы американцам в сфере безопасности.

"У нас есть потенциал, чтобы сохранить этот трансатлантический хребет, потому что, в моем глубочайшем воображении, мы не способны заменить этот хребет каким-то заменителем", – сказал он

Науседа подчеркнул, что ЕС до сих пор слишком мало инвестировал в собственную оборонную промышленность и обороноспособность, "чтобы можно было легко говорить о серьезных альтернативах".

Литовский президент отметил, что заявления Трампа и других должностных лиц Белого дома не следует рассматривать как "движение к какому-то разводу".

Он не исключил того, что риторика США является свидетельством переговорной позиции Вашингтона, направленной на то, чтобы поощрить других членов НАТО тратить больше средств на национальную оборону.

"Реакция союзников есть. Самое интересное, что на этом форуме уже даже не очень прилично говорить о 3% валового внутреннего продукта на оборонные расходы, потому что это звучит не очень много", – сказал Науседа.

Недавно Трамп заявлял, что планирует обратиться к НАТО с просьбой тратить 5% ВВП на оборону вместо нынешнего показателя в 2%.

Экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, который был избран новым лидером крупнейшей оппозиционной партии страны "Союз Отечества – Литовские христианские демократы", заявил, что если страна не сможет достичь целевого показателя финансирования обороны в размере 5-6% от ВВП, она испытает "огромный дипломатический удар".

12 февраля премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что остается приверженным плану резкого увеличения расходов на оборону страны.