Зеленський пропонує створення "європейської армії" за участі України

Президент України вважає, що ситуація у відносинах Європи та США дійшла того моменту, коли ЄС має замислитися про створення "європейської армії"

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській безпековій конференції.

Президент Зеленський вважає, що ЄС має всерйоз замислитися над тим, період, коли можна було покладатися на США – лишився у минулому.

"Давайте говорити чесно: ми не можемо виключити можливість того, що Америка скаже "Ні" Європі у питаннях, які Європі загрожують", – заявив він, нагадавши про жорстку промову віцепрезидента США з критикою Європи.

За словами Зеленського, він вже чує від європейських колег ідею про створення європейської армії, і пропонує створити цю армію.

"Я вірю, що цей час настав. Мають бути створені Збройні сили Європи",– заявив Зеленський.

Зеленський наголосив, що для цього кроку недостатньо підвищити рівень оборонних витрат. "Так, гроші потрібні, але гроші не можуть зупинити наступ ворога", – заявив він, додавши, що "йдеться не про бюджети, а про людей, які захищають свої домівки. У цьому питанні Україна зможе допомогти Європі.

"Без української армії, європейські армії не зможуть зупинити Росію. Лише наша армія у Європі має реальний та досвід ведення сучасної війни".

"Однак однієї лише нашої армії – недостатньо. Нам потрібно те, що ви можете надати. Зброя. Тренування. Санкції. Фінансування. Політичний тиск", – заявив він.

"Повторю – Європі потрібні власні збройні сили. Я знаю, що генсек НАТО Марк Рютте зараз мене слухає. Марку, друже, йдеться не про заміну Альянсу. Йдеться про те, щоб зробити внесок Європи в наше партнерство рівним американському", додав він.

У Європі, як відомо, є проблеми зі збройними силами. У Німеччині кажуть, що за останні три роки боєготовність її армії впала.

Як повідомлялося, раніше Зеленський заявляв, що готовий говорити з Трампом про все, включно з НАТО, але є червоні лінії.