Зеленский предлагает создание "европейской армии" с участием Украины

Президент Украины считает, что ситуация в отношениях Европы и США дошла до того момента, когда ЕС должен задуматься о создании "европейской армии".

Об этом он заявил в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Зеленский считает, что ЕС должен всерьез задуматься над тем, период, когда можно было полагаться на США – остался в прошлом.

"Давайте говорить честно: мы не можем исключить возможность того, что Америка скажет "Нет" Европе в вопросах, которые Европе угрожают", – заявил он, напомнив о жесткой речи вице-президента США с критикой Европы.

По словам Зеленского, он уже слышит от европейских коллег идею о создании европейской армии, и предлагает создать эту армию.

"Я верю, что это время пришло. Должны быть созданы Вооруженные силы Европы",– заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что для этого шага недостаточно повысить уровень оборонных расходов. "Да, деньги нужны, но деньги не могут остановить наступление врага", – заявил он, добавив, что "речь идет не о бюджетах, а о людях, которые защищают свои дома. В этом вопросе Украина сможет помочь Европе.

"Без украинской армии, европейские армии не смогут остановить Россию. Только наша армия в Европе имеет реальный и опыт ведения современной войны".

"Однако одной только нашей армии – недостаточно. Нам нужно то, что вы можете предоставить. Оружие. Тренировки. Санкции. Финансирование. Политическое давление", – заявил он.

"Повторю – Европе нужны собственные вооруженные силы. Я знаю, что генсек НАТО Марк Рютте сейчас меня слушает. Марк, друг, речь идет не о замене Альянса. Речь идет о том, чтобы сделать вклад Европы в наше партнерство равным американскому", добавил он.

В Европе, как известно, есть проблемы с вооруженными силами. В Германии говорят, что за последние три года боеготовность ее армии упала.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявлял, что готов говорить с Трампом обо всем, включая НАТО, но есть красные линии.