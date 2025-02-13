У Німеччині кажуть, що за останні три роки боєготовність її армії впала

Боєготовність німецької армії нині нижча, ніж була на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили агентству Reuters численні військові посадовці, законодавці та оборонні експерти.

За їхніми словами, навіть якщо новий уряд збільшить витрати на оборону, він буде роками відчувати труднощі. Зокрема, через нестачу протиповітряної оборони, артилерії і солдатів.

"Перед вторгненням Росії в Україну ми мали вісім бригад з готовністю близько 65%", – сказав в інтерв'ю агентству полковник Андре Вестнер, голова Асоціації німецьких збройних сил.

За його словами, відправка зброї, боєприпасів і техніки в Україну, а також прискорення власних навчань у Німеччині негативно вплинули на наявну техніку. "Все це означає, що готовність німецьких сухопутних військ знизилася до рівня близько 50%", – сказав він.

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв після російського повномасштабного вторгнення капітально оновити застарілу німецьку армію. Але через три роки обіцянка надати альянсу НАТО дві дивізії до 2025 і 2027 років зіткнулася з серйозними труднощами, заявили більше десятка військових посадовців, законодавців і експертів з питань оборони.

Історична обіцянка Шольца не спрацювала, зазначили джерела, звинувачуючи у цьому відсутність відчуття терміновості, дисфункціональну систему закупівель і напруженість у фінансах.

Берлін не зміг повністю оснастити війська для дивізії НАТО до початку цього року і в будь-якому випадку не має засобів протиповітряної оборони для їх підтримки, кажуть джерела. Обіцянка створити дивізію НАТО до 2027 року "давно поза межами нашої досяжності", сказало військове джерело.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус знову відкинув вимогу нової американської адміністрації щодо витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП, зазначивши, що й самі США не відповідають цьому показнику.

Напередодні новий глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп вимагає від союзників по НАТО витрачати 5% від ВВП на оборону, а також додав, що витрат у розмірі 2% від ВВП вже недостатньо.