Глава МЗС Франції: Європі доведеться піти на жертви, щоб протистояти загрозам

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європі доведеться зробити жорсткий вибір і піти на жертви, щоб впоратися із загрозами, що стоять перед нею, і забезпечити свою безпеку.

Про це він сказав на Мюнхенській безпековій конференції, його цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Барро наголосив, що Європі необхідно готуватись до майбутніх викликів.

"Нам доведеться зіткнутися з важкими днями, ухвалювати складні рішення і навіть іти на жертви, яких ми досі не очікували, щоб забезпечити цю безпеку", – сказав Барро журналістам.

Він також додав, що після переговорів з держсекретарем США Марко Рубіо він вважає, що американська адміністрація все ще формує свою позицію щодо того, як США повинні реагувати на ситуацію в Україні.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що повернення Дональда Трампа до Білого дому стало "електрошоком", який має змусити Європу подбати про власне майбутнє, а також про майбутнє України.

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