Глава МИД Франции: Европе придется пойти на жертвы, чтобы противостоять угрозам

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европе придется сделать жесткий выбор и пойти на жертвы, чтобы справиться с стоящими перед ней угрозами и обеспечить свою безопасность.

Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, его цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Барро отметил, что Европе необходимо готовиться к будущим вызовам.

"Нам придется столкнуться с трудными днями, принимать сложные решения и даже идти на жертвы, которых мы до сих пор не ожидали, чтобы обеспечить эту безопасность", – сказал Барро журналистам.

Он также добавил, что после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио он считает, что американская администрация все еще формирует свою позицию относительно того, как США должны реагировать на ситуацию в Украине.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало "электрошоком", который должен заставить Европу позаботиться о собственном будущем, а также о будущем Украины.

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