Шольц и Зеленский подписали соглашение о "центрах единства" для украинских беженцев

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписали соглашение об открытии консультационных центров для украинских беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv.

Как отметили в немецком Министерстве внутренних дел, так называемые "центры единства" предназначены для поддержки украинцев, в частности, в поиске работы в Германии, а также в Украине – и для оказания им помощи в возможном возвращении на родину.

Глава МВД Нэнси Фезер рассказала, что скоро один из таких центров откроется в Берлине.

По словам представителей министерства внутренних дел, центры станут "важными контактными пунктами для украинцев" в связи с их возможным возвращением на родину, а также для поиска работы, языковых и образовательных программ.

По данным Федерального министерства внутренних дел, сейчас в Германии проживает около 1,25 миллиона человек, которые бежали в Германию с 24 февраля 2022 года в связи с агрессивной войной России против Украины.

Более 360 тысяч из них – это дети и подростки в возрасте до 18 лет, а более 60 процентов взрослых беженцев – женщины.

В последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц заявлял о необходимости поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину.