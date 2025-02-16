Бывшего "властителя Молдовы" объявили в международный розыск

Бывшего "властителя Молдовы", лидера Демократической партии Влада Плахотнюка объявили в международный розыск по серии обвинений.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом вечером 15 февраля объявила руководительница Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин.

"Интерпол" опубликовал красное уведомление о розыске молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Влада Плахотнюка.

Плахотнюк объявлен в международный розыск по обвинению в создании преступной организации, мошенничестве, отмывании средств и злоупотреблением властью и положением.

Перед этим в ноябре в Антикоррупционной прокуратуре заявили, что ждут пересмотра отказа "Интерпола" объявлять Плахотнюка в розыск. Драгалин заявила, что новое обращение молдавской стороны связано с расследованием коррупционной схемы, которая влияла на работу Интерпола.

В Молдове на Плахотнюка выданы ордера на арест по трем уголовным делам. В частности, его считают соучастником "кражи миллиарда" из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал олигарх Илан Шор, получил 39 млн долларов и 3,5 млн евро.

Влад Плахотнюк – молдавский олигарх, который фигурирует в нескольких уголовных производствах. Под давлением США Плахотнюк сбежал из Молдовы на фоне обострения политического кризиса в 2019 году. Он сложил с себя полномочия председателя Демократической партии Молдовы, которая к тому времени была партией власти.

В октябре 2022 года США ввели санкции против Плахотнюка, лидера пророссийской партии "Шор" Илана Шора и еще семи связанных с ними лиц "за системную коррупцию и вмешательство в выборы, поддерживаемое Кремлем".

По неподтвержденной информации, сейчас Плахотнюк находится на территории непризнанного Северного Кипра.