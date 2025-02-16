Розвідка Британії розповіла про бої під Покровськом, який росіяни намагаються оточити

Ключові зусилля РФ під Покровськом зосереджені на тому, щоб обрізати логістичні шляхи до міста і оточити його.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 16 лютого.

В огляді нагадують, що 13 лютого Росія заявила про захоплення села Водяне Друге, що розташоване східніше Покровська та Мирнограда біля траси Н-32, що сполучає Костянтинівку і Мирноград – важливого логістичного маршруту для українських оборонців.

"У цьому районі тривають бої, українські сили скоріш за все відбивають більшість атак", – розповідає розвідка.

Із західного флангу цієї ділянки фронту сили оборони України контратакують біля Котлиного на трасі Т-04-06 та у Піщаному, за обидва йдуть напружені бої.

"Українські сили скоріш за все намагаються завадити просуванню росіян, щоб узбезпечити головний шлях постачання у напрямку Удачного, що за 12 км на південний захід від Покровська", – зазначають в огляді.

Аналітики розвідки вважають, що головним пріоритетом наступальних дій РФ під Покровськом є обрізання логістичних шляхів та оточення міста, і це коштує росіянам великих втрат.

В огляді наводять цифри, озвучені ОСУВ "Хортиця" цього тижня, про те, що за січень в районі Покровська росіяни втратили 7000 убитими та до 15 тисяч пораненими або зниклими безвісти.

Раншіе розвідка Британії на основі статистики, яку наводить Генштаб ЗСУ, назвала січень 2025 року найгіршим місяцем втрат для РФ після грудня 2024 року.

Розвідувальний центр сил оборони Естонії оцінив, що у січні 2025 року захоплення одного квадратного кілометра української території коштувало РФ життів 100 її військових.