Разведка Британии рассказала о боях под Покровском, который россияне пытаются окружить

Ключевые усилия РФ под Покровском сосредоточены на том, чтобы обрезать логистические пути к городу и окружить его.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 16 февраля.

В обзоре напоминают, что 13 февраля Россия заявила о захвате села Водяное Второе, расположенного восточнее Покровска и Мирнограда у трассы Н-32, соединяющей Константиновку и Мирноград – важного логистического маршрута для украинских защитников.

"В этом районе продолжаются бои, украинские силы скорее всего отражают большинство атак", – рассказывает разведка.

С западного фланга этого участка фронта силы обороны Украины контратакуют возле Котлиного на трассе Т-04-06 и в Песчаном, за оба идут напряженные бои.

"Украинские силы скорее всего пытаются помешать продвижению россиян, чтобы обеспечить главный путь снабжения в направлении Удачного, что в 12 км к юго-западу от Покровска", – отмечают в обзоре.

Аналитики разведки считают, что главным приоритетом наступательных действий РФ под Покровском является обрезание логистических путей и окружение города, и это стоит россиянам больших потерь.

В обзоре приводят цифры, озвученные ОСУВ "Хортица" на этой неделе, о том, что за январь в районе Покровска россияне потеряли 7000 убитыми и до 15 тысяч ранеными или пропавшими без вести.

Ранее разведка Британии на основе статистики, которую приводит Генштаб ВСУ, назвала январь 2025 года худшим месяцем потерь для РФ после декабря 2024 года.

Разведывательный центр сил обороны Эстонии оценил, что в январе 2025 года захват одного квадратного километра украинской территории стоил РФ жизней 100 ее военных.