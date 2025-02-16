Самолет с россиянами, который не приняла Варшава, на целую ночь застрял в Познани

Российский самолет, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, был вынужден совершить экстренную посадку в Познани из-за неблагоприятных погодных условий – аэропорт Варшавы не разрешил посадку борта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Business Insider.

Рейс UJ681 из египетского Шарм-эль-Шейха в Калининград вылетел в 19:08 в субботу, с небольшой задержкой на 18 минут. После более чем четырех часов полета он должен был прибыть в Калининград в 23:46, но не смог приземлиться из-за снежной бури в российском аэропорту.

Учитывая сложные погодные условия, было принято решение перенаправить самолет в Познань – перед этим Варшава отказалась принять самолет.

Самолет приземлился в аэропорту Познани около 22:00. Пассажиры и экипаж провели ночь на борту, ожидая возможности продолжить путешествие.

Российские СМИ сообщили, что пассажирам не разрешили выйти из самолета, а также не позволили поесть или попить.

В пограничной службе Польши подтвердили порталу W Poznań, что никому не было разрешено покинуть самолет. Судно покинуло Познань на следующее утро.

Напомним, недавно в Польше посадили двух россиян за шпионаж и участие в группе Вагнера. Мужчины расклеили в Кракове и Варшаве наклейки с QR-кодами, которые ведут на вербовочный сайт группы Вагнера.