Вибори в Німеччині: ключові кандидати посперечались про Україну і промову Венса

У Німеччині ключові кандидати на посаду канцлера провели дебати за тиждень до дострокових парламентських виборів в країні.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

У недільних дебатах взяли участь лідер ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, чинний канцлер Олаф Шольц, який представляє СДПН, лідер "Зелених" Роберт Габек, а також лідерка "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель.

Під час дебатів кандидати обговорили свої плани щодо розвитку німецької економіки і те, як вони ставляться до вторгнення Росії в Україну.

Однією з ключових тем дебатів стала нелегальна міграція.

Крім того, під час дебатів зачепили тему промови віцепрезидента США Джей Ді Венса, в якій той критикував стан демократії в Європі.

Мерц і Шольц розкритикували віцепрезидента Джей Ді Венса за втручання в німецьку політику, водночас Вайдель, яка зустрічалась з віцепрезидентом у кулуарах Мюнхенської конференції, закликала до хороших стосунків з новою адміністрацією США.

Зокрема, у Мерца спитали про можливість коаліції між ХДС і "АдН", на що той відповів, що не співпрацюватиме з ультраправими.

А коли його спитали про зауваження Венса, який закликав німецькі партії співпрацювати з "АдН", Мерц підкреслив: "Американський віцепрезидент не буде вказувати мені, з ким я можу говорити, а з ким ні".

"Я прийняв результати виборів у США, і я очікую, що американський уряд зробить те ж саме щодо наших. І я дав це зрозуміти Венсу. Я не прийму такого втручання в наші вибори і формування нашого уряду. Американці не мають нічого спільного з цим", – зазначив лідер ХДС/ХСС.

Шольц підтримав відмову лідера ХДС Мерца співпрацювати з ультраправими.

"У нас в Німеччині є традиція не працювати з ультраправими, тому що ми винесли уроки з епохи націонал-соціалізму. Існує причина, чому символіка ультраправих заборонена в Німеччині, і так має бути і надалі", – зазначив він.

Говорячи про війну РФ проти України, Вайдель розкритикувала СДПН, ХДС та "Зелених" за їхню підтримку Києва.

Вона заявила, що Німеччина повинна залишатися "нейтральною".

"Ні, пані Вайдель, ми не є нейтральними", – сказав у відповідь Мерц, додавши, що "ми на боці українського народу".

Відповідаючи на запитання про зовнішню політику та нещодавні заяви нової адміністрації США щодо України, Роберт Габек зазначив, що Дональд Трамп і його команда "розпочали повномасштабну атаку на цінності західного світу".

"Не дивно, що вони без проблем укладають угоди з Путіним, але всі інші повинні мати з цим величезні проблеми", – додав він.

Опитування, результати якого з'явились за десять днів до виборів до Бундестагу, показало, що підтримка консервативного союзу ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом досягла максимуму за останні місяці.