Выборы в Германии: ключевые кандидаты поспорили об Украине и речи Венса

В Германии ключевые кандидаты на пост канцлера провели дебаты за неделю до досрочных парламентских выборов в стране.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

В воскресных дебатах приняли участие лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий СДПГ, лидер "Зеленых" Роберт Хабек, а также лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель.

Во время дебатов кандидаты обсудили свои планы по развитию немецкой экономики и то, как они относятся к вторжению России в Украину.

Одной из ключевых тем дебатов стала нелегальная миграция.

Кроме того, во время дебатов затронули тему речи вице-президента США Джей Ди Венса, в которой тот критиковал состояние демократии в Европе.

Мерц и Шольц раскритиковали вице-президента Джей Ди Венса за вмешательство в немецкую политику, в то же время Вайдель, которая встречалась с вице-президентом в кулуарах Мюнхенской конференции, призвала к хорошим отношениям с новой администрацией США.

В частности, у Мерца спросили о возможности коалиции между ХДС и "АдГ", на что тот ответил, что не будет сотрудничать с ультраправыми.

А когда его спросили о замечании Вэнса, который призвал немецкие партии сотрудничать с "АдГ", Мерц подчеркнул: "Американский вице-президент не будет указывать мне, с кем я могу говорить, а с кем нет".

"Я принял результаты выборов в США, и я ожидаю, что американское правительство сделает то же самое в отношении наших. И я дал это понять Вэнсу. Я не приму такого вмешательства в наши выборы и формирование нашего правительства. Американцы не имеют ничего общего с этим", – отметил лидер ХДС/ХСС.

Шольц поддержал отказ лидера ХДС Мерца сотрудничать с ультраправыми.

"У нас в Германии есть традиция не работать с ультраправыми, потому что мы вынесли уроки из эпохи национал-социализма. Существует причина, почему символика ультраправых запрещена в Германии, и так должно быть и в дальнейшем", – отметил он.

Говоря о войне РФ против Украины, Вайдель раскритиковала СДПГ, ХДС и "зеленых" за их поддержку Киева.

Она заявила, что Германия должна оставаться "нейтральной".

"Нет, госпожа Вайдель, мы не нейтральны", – сказал в ответ Мерц, добавив, что „мы на стороне украинского народа".

Отвечая на вопрос о внешней политике и недавних заявлениях новой администрации США относительно Украины, Роберт Хабек отметил, что Дональд Трамп и его команда "начали полномасштабную атаку на ценности западного мира".

"Неудивительно, что они без проблем заключают сделки с Путиным, но все остальные должны иметь с этим огромные проблемы", – добавил он.

Опрос, результаты которого появились за десять дней до выборов в Бундестаг, показал, что поддержка консервативного союза ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом достигла максимума за последние месяцы.