Глава МЗС Франції назвав "немислимим" повернення Росії до G7

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро виключив можливість повернення Росії до G7.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника МЗС Франції наводить Le Figaro.

За його словами, "немислимо", щоб наразі Росія повернулася в G7.

"Сьогодні це неможливо собі уявити. G7 – це група найрозвиненіших демократій. Чи хоче Росія постати як розвинена демократія? Ні. Тому сьогодні це неприйнятно", – заявив Барро в ефірі телеканалу LCI.

Він підкреслив, що Росія "поводиться все менше і менше як демократія, вона відверто і безсоромно атакує інших членів G7, тож це немислимо".

Водночас французький міністр не виключив повернення РФ до "Групи семи", якщо в Україні буде досягнуто "справедливого і тривалого миру ".

"У майбутньому, чому б і ні? Відповідальність за цю війну лежить на плечах Путіна, не російський народ розпочав цю війну. Якщо після того, як ми створимо умови для справедливого і тривалого миру, нам вдасться відновити взаємодію з російським народом, можливі й інші дипломатичні відносини", – сказав він.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до "Групи семи" (G7) і назвав її виключення "помилкою".

Коментуючи ці слова Трампа, глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наголосила, що "нормальної співпраці з цією Росією бути не може".