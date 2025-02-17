Глава МИД Франции назвал "немыслимым" возвращение России в G7

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро исключил возможность возвращения России в G7.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы МИД Франции приводит Le Figaro.

По его словам, "немыслимо", чтобы сейчас Россия вернулась в G7.

"Сегодня это невозможно себе представить. G7 – это группа самых развитых демократий. Хочет ли Россия предстать как развитая демократия? Нет. Поэтому сегодня это неприемлемо", – заявил Барро в эфире телеканала LCI.

Он подчеркнул, что Россия "ведет себя все меньше и меньше как демократия, она откровенно и бесстыдно атакует других членов G7, поэтому это немыслимо".

В то же время французский министр не исключил возвращения РФ в "Группу семи", если в Украине будет достигнут "справедливый и длительный мир".

"В будущем, почему бы и нет? Ответственность за эту войну лежит на плечах Путина, не русский народ начал эту войну. Если после того, как мы создадим условия для справедливого и прочного мира, нам удастся восстановить взаимодействие с российским народом, возможны и другие дипломатические отношения", – сказал он.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в "Группу семи" (G7) и назвал ее исключение "ошибкой".

Комментируя эти слова Трампа, глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что "нормального сотрудничества с этой Россией быть не может".