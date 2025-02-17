У Литві хочуть перевіряти на детекторі брехні іноземців, які загрожують нацбезпеці

Міністерство оборони Литви запропонувало розширити список осіб, яких відомства можуть перевіряти на поліграфі.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Зокрема, литовське оборонне відомство пропонує додати до списку представників підприємств, кандидатів у таємні співробітники розвідки, а також іноземців, які потенційно становлять загрозу національній безпеці.

Як зазначили у Міноборони Литви, ці зміни запропоновані розвідувальними відомствами.

За даними Міноборони, мета поправок – дозволити перевірку співробітників компаній при отриманні допуску до секретної інформації або дозволу на роботу.

Наразі перевіряти на детекторі брехні осіб, які працюють із секретною інформацією, але не є держслужбовцями, військовослужбовцями, співробітниками системи внутрішніх справ або інших відомств, заборонено.

Також пропонується дозволити перевірку кандидатів у таємні співробітники розвідки.

"Наразі секретні співробітники розвідувальних служб можуть проходити перевірку на поліграфі, однак для кандидатів такої можливості немає", – заявляє Міноборони.

Крім того, передбачається включити до списку іноземців, яких перевіряють, іноземців, які можуть загрожувати національній безпеці.

Оцінку таких ризиків проводить Департамент державної безпеки (ДДБ), який надає висновок Департаменту міграції.

Згідно з чинним законодавством, перевірку на поліграфі можуть проводити державні установи системи внутрішніх справ, військова розвідка, ДДБ і Служба спеціальних розслідувань.

Наприкінці січня стало відомо, що за 2024 рік у Литві 598 білорусів і 125 росіян були визнані загрозою національній безпеці.

Восени минулого року стало відомо, що Литва планує посилити правила подачі заяв на отримання посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг.