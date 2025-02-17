В Литве хотят проверять на детекторе лжи иностранцев, угрожающих нацбезопасности

Министерство обороны Литвы предложило расширить список лиц, которых ведомства могут проверять на полиграфе.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

В частности, литовское оборонное ведомство предлагает добавить в список представителей предприятий, кандидатов в тайные сотрудники разведки, а также иностранцев, которые потенциально представляют угрозу национальной безопасности.

Как отметили в Минобороны Литвы, эти изменения предложены разведывательными ведомствами.

По данным Минобороны, цель поправок – разрешить проверку сотрудников компаний при получении допуска к секретной информации или разрешения на работу.

Сейчас проверять на детекторе лжи лиц, которые работают с секретной информацией, но не являются госслужащими, военнослужащими, сотрудниками системы внутренних дел или других ведомств, запрещено.

Также предлагается разрешить проверку кандидатов в тайные сотрудники разведки.

"Сейчас секретные сотрудники разведывательных служб могут проходить проверку на полиграфе, однако для кандидатов такой возможности нет", – заявляет Минобороны.

Кроме того, предполагается включить в список иностранцев, которых проверяют, иностранцев, которые могут угрожать национальной безопасности.

Оценку таких рисков проводит Департамент государственной безопасности (ДГБ), который предоставляет заключение Департаменту миграции.

Согласно действующему законодательству, проверку на полиграфе могут проводить государственные учреждения системы внутренних дел, военная разведка, ДГБ и Служба специальных расследований.

В конце января стало известно, что за 2024 год в Литве 598 белорусов и 125 россиян были признаны угрозой национальной безопасности.

Осенью прошлого года стало известно, что Литва планирует ужесточить правила подачи заявлений на получение вида на жительство через внешних поставщиков услуг.