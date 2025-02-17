Спецпосланець Трампа прибуде у Польщу на зустріч з Дудою у вівторок

Спецпосланець президента США з питань України і Росії Кіт Келлог у вівторок, 18 лютого, прибуде з візитом до Варшави, де у нього зокрема заплановані переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі RMF24 розповів керівник Управління міжнародної політики канцелярії польського президента Войцех Коларський.

За його словами, зустріч Дуди з Келлогом відбудеться 18 лютого в Президентському палаці.

На запитання, що почує від Дуди генерал Кіт Келлог, Коларський відповів, що "президент повторить те, що він говорить вже давно".

"Росія не може виграти цю війну. Вона не може досягти успіху. Росіян не можна переконати, що варто було безпідставно нападати на незалежну державу", – підкреслив він.

Представник канцелярії Дуди зазначив, що саме американська сторона "була зацікавлена у цій розмові".

Як відомо, Келлог ознайомив європейських лідерів у Мюнхені з переговорною стратегією США, яку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав неортодоксальною і такою, що "дає надії".

Водночас на полях Мюнхенської конференції Келлог заявляв, що американська позиція щодо "мирних переговорів" передбачає участь України, але європейських представників США там не бачать.

На цьому тлі європейські лідери зберуться в понеділок у Парижі на екстрений саміт щодо України.