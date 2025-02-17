Спецпосланник Трампа прибудет в Польшу на встречу с Дудой во вторник

Спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог во вторник, 18 февраля, прибудет с визитом в Варшаву, где у него в частности запланированы переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире RMF24 рассказал руководитель Управления международной политики канцелярии польского президента Войцех Коларский.

По его словам, встреча Дуды с Келлогом состоится 18 февраля в Президентском дворце.

На вопрос, что услышит от Дуды генерал Кит Келлог, Коларский ответил, что "президент повторит то, что он говорит уже давно".

"Россия не может выиграть эту войну. Она не может достичь успеха. Россиян нельзя убедить, что стоило безосновательно нападать на независимое государство", – подчеркнул он.

Представитель канцелярии Дуды отметил, что именно американская сторона "была заинтересована в этом разговоре".

Как известно, Келлог ознакомил европейских лидеров в Мюнхене с переговорной стратегией США, которую министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал неортодоксальной и "дающей надежды".

В то же время на полях Мюнхенской конференции Келлог заявлял, что американская позиция по "мирным переговорам" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

На этом фоне европейские лидеры соберутся в понедельник в Париже на экстренный саммит по Украине.