Федеральний конституційний суд Німеччини відхилив скаргу крайньої лівої партії Альянс Сари Вагенкнехт (АСВ) на недопущення до телевізійних дебатів через низький рейтинг.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на DPA.

АСВ, лідерку якої називають "подругою Путіна" через проросійську позицію, подала скаргу на своє виключення з телевізійних дебатів на телеканалі суспільного мовлення ARD, які будуть показані ввечері 17 лютого.

Скарга вже була відхилена двома судами нижчих інстанцій на заході Німеччини. Конституційний суд Німеччини в понеділок виніс остаточне рішення про те, що рішення ARD не порушило право партії на рівність можливостей, передбачене Конституцією.

У своїх рішеннях суди нижчих інстанцій зазначили, що суспільний мовник повинен в принципі надавати кожній партії однакові можливості у виборчій кампанії, відкидаючи довільне виключення певних груп.

Однак вони підтримали рішення ARD запрошувати кандидатів, чиї партії набрали більше 10% голосів на виборах і тому, ймовірно, матимуть важливий вплив на політичні події в найближчі роки.

Рейтинг АСВ наразі коливається в районі 5% – мінімального порогу для проходження до парламенту Німеччини.

У звʼязку з цим найвищий суд Німеччини постановив, що засновниця партії Сара Вагенкнехт не мала конституційного права з'являтися в програмі на суспільному телебаченні.

Сару Вагенкнехт уже тривалий час називають "подругою Путіна" через її проросійські погляди. Недавно вона запропонувала свій "мирний план": Захід припинить поставки зброї Україні, якщо глава РФ "погодиться на негайне припинення вогню на поточній лінії фронту".

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