Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу крайне левой партии "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ) на недопущение к телевизионным дебатам из-за низкого рейтинга.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

АСВ, лидера которой называют "подругой Путина" из-за пророссийских заявлений, подала жалобу на свое исключение из телевизионных дебатов на телеканале общественного вещания ARD, которые будут показаны вечером 17 февраля.

Жалоба уже была отклонена двумя судами низших инстанций на западе Германии. Конституционный суд Германии в понедельник вынес окончательное решение о том, что решение ARD не нарушило право партии на равенство возможностей, предусмотренное Конституцией.

В своих решениях суды низших инстанций отметили, что общественный вещатель должен в принципе предоставлять каждой партии одинаковые возможности в избирательной кампании, отвергая произвольное исключение определенных групп.

Однако они поддержали решение ARD приглашать кандидатов, чьи партии набрали более 10% голосов на выборах и поэтому, вероятно, будут иметь важное влияние на политические события в ближайшие годы.

Рейтинг АСВ сейчас колеблется в районе 5% – минимального порога для прохождения в парламент Германии.

В связи с этим высший суд Германии постановил, что основательница партии Сара Вагенкнехт не имела конституционного права появляться в программе на общественном телевидении.

Сару Вагенкнехт уже длительное время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

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