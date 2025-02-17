Молдова напомнила, что российские военные в Приднестровье находятся там незаконно

В МИД Молдовы повторили, что присутствие российских военных в Приднестровье является незаконным и Кишинев ожидает безусловного вывода этого контингента.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", об этом заявили в МИД Молдовы.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Молдова всегда требовала полного вывода российских войск с левобережья Днестра.

"Ни один иностранный военный, незаконно находящийся на территории нашей страны, не имеет права здесь оставаться. Российскую армию нужно вывести полностью и без условий, в соответствии с международными обязательствами, взятыми Россией", – подчеркнули в МИД Молдовы.

В то же время в МИД не стали комментировать цифры относительно поточного количества российских военных в Приднестровье.

Перед этим в Бюро реинтеграции Молдовы отметили, что президент Украины в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности назвал неправильные цифры по количеству российских военных в Приднестровье, но точная их численность неизвестна и Кишиневу.

Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает, что сейчас сложился такой международный контекст, который может привести к выводу российских войск из Приднестровья. По его мнению, этот вопрос может стать частью переговоров по Украине.

О том, в каком состоянии и что имеет на вооружении российский контингент в Приднестровье, читайте в статье "Возможно ли нападение РФ на Украину с территории Приднестровья".