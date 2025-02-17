В Афинах 19 февраля будут бастовать таксисты

Афинский профсоюз таксистов SATA объявил о 24-часовой забастовке в Афинах в эту среду, которая начнется в 6 утра.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Основные требования включают предоставление такси доступа к автобусным полосам, устранение конкуренции со стороны служб проката автомобилей с водителями и прекращение незаконных скидок от Uber и Bolt.

SATA также настаивает на соблюдении правил заключения договоров такси, увеличении минимальной цены контракта на 33% и изъятии отдельных положений из нового налогового законодательства. Профсоюз также стремится отсрочить обязательное требование по транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов для такси до 2035 года, вместо 2026 года.

Афинский профсоюз таксистов также обратился за поддержкой к Греческой федерации и другим профсоюзам таксистов.

Предстоящая забастовка таксистов является частью более широкой забастовки и остановки работы, происходящих на этой неделе в ряде секторов.

В понедельник учителя государственных школ провели трехчасовую забастовку в знак протеста против создания 22 так называемых "государственных школ Онассиса" в неблагополучных районах.

Во вторник будут бастовать журналисты, требуя подписания коллективных трудовых соглашений, а это означает, что в среду газеты не будут выходить.

Кроме того, некоторые работники здравоохранения проведут забастовку в среду, требуя повышения заработной платы.

Напомним, в Финляндии с понедельника началась многодневная забастовка работников розничной торговли, к которой присоединяются работники большинства сетей продуктовых супермаркетов по всей территории страны.

А в Бельгии на прошлой неделе из-за протестов против пенсионной реформы остановилось авиасообщение.