В Австрії почалися нові перемовини про можливу коаліцію без ультраправих

Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP) та соціал-демократи (SPÖ) відновили розмови про можливе створення коаліції, оскільки численні спроби сформувати уряд після парламентських виборів у вересні зазнали невдачі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Standard.

Ніхто не хоче "третього переговорного марафону", це зрозуміло всім учасникам, зараз потрібно рухатися швидко, потрібно приймати рішення, кажуть в ÖVP і SPÖ.

Ніхто не хоче говорити про офіційні "переговори".

"Тривають дискусії про те, чи можлива співпраця та укладення урядової угоди, чи ні", – це офіційне формулювання штаб-квартири Австрійської народної партії.

Обговорення ведуться "постійно та інтенсивно", заявляють також соціал-демократи.

У президентському палаці в свою чергу заявляють, що перебувають в контакті з усіма п'ятьома парламентськими партіями.

Наступне чергове засідання Національної ради (нижня палата парламенту Австрії) відбудеться наступної середи. Теоретично, церемонія приведення до присяги може відбутися до цього, щоб новий канцлер – яким, ймовірно, може стати лідер ÖVP Крістіан Штокер – зміг виступити в парламенті зі своєю урядовою заявою. З точки зору ÖVP і SPÖ, домовленість – принаймні принципова – до цієї зустрічі була б тактично вигідною.

12 лютого переговори про формування уряду в Австрії між ультраправою Партією свободи і консервативною Народною партією остаточно провалились.

Як уже повідомляла "ЄвроПравда", головною перешкодою на переговорах стало наполягання Партії свободи на тому, що вона контролюватиме і Міністерство фінансів, і Міністерство внутрішніх справ.

Так само партія висунула довгий список неприйнятних для "народників" вимог, таких як винятки з санкцій проти Росії або оскарження переваги судових рішень Європейського Союзу.

Читайте матеріал журналістки "ЄвроПравди" Христини Бондарєвої про те, як Австрія уникла ультраправого канцлера і що буде далі.