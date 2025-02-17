В Австрии начались новые переговоры о возможной коалиции без ультраправых

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) и социал-демократы (SPÖ) возобновили разговоры о возможном создании коалиции, поскольку многочисленные попытки сформировать правительство после парламентских выборов в сентябре потерпели неудачу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Standard.

Никто не хочет "третьего переговорного марафона", это понятно всем участникам, сейчас нужно двигаться быстро, нужно принимать решения, говорят в ÖVP и SPÖ.

Никто не хочет говорить об официальных "переговорах".

"Продолжаются дискуссии о том, возможно ли сотрудничество и заключение правительственного соглашения или нет", – это официальная формулировка штаб-квартиры Австрийской народной партии.

Обсуждения ведутся "постоянно и интенсивно", заявляют также социал-демократы.

В президентском дворце в свою очередь заявляют, что находятся в контакте со всеми пятью парламентскими партиями.

Следующее очередное заседание Национального совета (нижняя палата парламента Австрии) состоится в следующую среду. Теоретически, церемония приведения к присяге может состояться до этого, чтобы новый канцлер – которым, вероятно, может стать лидер ÖVP Кристиан Штокер – смог выступить в парламенте со своим правительственным заявлением. С точки зрения ÖVP и SPÖ, договоренность – по крайней мере принципиальная – до этой встречи была бы тактически выгодной.

12 февраля переговоры о формировании правительства в Австрии между ультраправой Партией свободы и консервативной Народной партиейокончательно провалились.

Как уже сообщала "ЕвроПравда", главным препятствием на переговорах стало настаивание Партии свободы на том, что она будет контролировать и Министерство финансов, и Министерство внутренних дел.

Так же партия выдвинула длинный список неприемлемых для "народников" требований, таких как исключения из санкций против России или обжалование преимущества судебных решений Европейского Союза.

Читайте материал журналистки "ЕвроПравды" Кристины Бондаревой о том, как Австрия избежала ультраправого канцлера и что будет дальше.