Затриманого в парламенті Нідерландів юнака підозрюють в плануванні терористичного нападу

18-річного хлопця, якого затримали у будівлі парламенту Нідерландів з холодною зброєю, підозрюють у намірах скоїти напад з терористичною метою.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Хлопцеві, який у четвер увірвався до Палати представників з холодною зброєю, 18 років, він родом з Неймегена і має голландське громадянство. Його підозрюють у погрозах співробітнику нижньої палати парламенту і підготовці вбивства з терористичною метою.

За даними прокуратури, записи з камер спостереження свідчать про те, що хлопець хотів здійснити напад.

"Ми бачимо людину, яка діє агресивно і цілеспрямовано", – каже представник прокуратури.

Оскільки підозрюваний ще не зробив заяву, прокуратура сподівається, що незабаром буде більше ясності щодо його мотивів. Тому поки що незрозуміло, якою була його можлива мета.

Прокуратура також заявляє, що хоче провести експертизу психічного стану підозрюваного.

Ніхто не постраждав у четвер після того, як чоловік увійшов до будівлі через центральний хол. Його здолали лише в коридорі менших приміщень комітетів – більш ніж за сотню метрів від входу. Незабаром після цього військова поліція передала його поліції.

Незрозуміло, як чоловік зміг просто увійти до будівлі парламенту, але деякі з присутніх чули крик охоронця: "Всі на вихід!".

Житель Неймегена поки що залишається під вартою.

У Франції наприкінці січня був затриманий озброєний чоловік, який увірвався до Міністерства з питань рівності жінок і чоловіків та боротьби з дискримінацією.

Також в січні Міністерства економіки та сільського господарства Нідерландів тимчасово евакуювали через повідомлення про чоловіка, який втік із суду.