Задержанного в парламенте Нидерландов юношу подозревают в планировании террористического нападения

18-летнего парня, которого задержали в здании парламента Нидерландов с холодным оружием, подозревают в намерениях совершить нападение с террористической целью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Парню, который в четверг ворвался в Палату представителей с холодным оружием, 18 лет, он родом из Неймегена и имеет голландское гражданство. Его подозревают в угрозах сотруднику нижней палаты парламента и подготовке убийства с террористической целью.

По данным прокуратуры, записи с камер наблюдения свидетельствуют о том, что парень хотел совершить нападение.

"Мы видим человека, который действует агрессивно и целенаправленно", – говорит представитель прокуратуры.

Поскольку подозреваемый еще не сделал заявление, прокуратура надеется, что вскоре будет больше ясности относительно его мотивов. Поэтому пока непонятно, какой была его возможная цель.

Прокуратура также заявляет, что хочет провести экспертизу психического состояния подозреваемого.

Никто не пострадал в четверг после того, как мужчина вошел в здание через центральный холл. Его одолели только в коридоре меньших помещений комитетов – более чем в сотне метров от входа. Вскоре после этого военная полиция передала его полиции.

Непонятно, как мужчина смог просто войти в здание парламента, но некоторые из присутствующих слышали крик охранника: "Все на выход!".

Житель Неймегена пока остается под стражей.

Во Франции в конце января был задержан вооруженный мужчина, который ворвался в Министерство по вопросам равенства женщин и мужчин и борьбы с дискриминацией.

Также в январе Министерство экономики и сельского хозяйства Нидерландов временно эвакуировали из-за сообщения о мужчине, который сбежал из суда.