Кандидат у президенти Польщі: маємо вимагати гарантій вступу України в НАТО

Мер Варшави, кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський вважає, що необхідно вимагати гарантій того, що Україна стане членом НАТО в майбутньому.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить PAP.

Тшасковський сказав, що нинішні дії США щодо припинення війни в Україні є випробуванням різних рішень.

"Ми спостерігаємо за тим, що відбувається, але ми також знаємо адміністрацію Дональда Трампа. Зараз випробовуються різні рішення. Ми не можемо відступити, ми повинні вимагати гарантій НАТО для України", – сказав він.

Кандидат у президенти Польщі переконаний, що тільки гарантія вступу України до НАТО, підкріплена авторитетом Сполучених Штатів, буде надійною.

Щодо ідеї відправити польські війська з миротворчою місією в Україну, він зазначив, що "таких планів абсолютно немає".

Нагадаємо, 12 лютого глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що повернення Україною контролю над усією її територією – нереалістична ідея, та що США не вважають вступ України у НАТО реалістичною складовою мирного врегулювання.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що не бачить можливості для України бути в НАТО з огляду на позицію Росії, та поклав на попередника Джо Байдена відповідальність за "провокування" Москви на повномасштабну війну.

Згодом в адміністрації Трампа заявили, що все ж не виключають вступу України в НАТО у майбутньому.