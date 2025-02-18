Кандидат в президенты Польши: мы должны требовать гарантий вступления Украины в НАТО

Мэр Варшавы, кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский считает, что необходимо требовать гарантий того, что Украина станет членом НАТО в будущем.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит PAP.

Тшасковский сказал, что нынешние действия США по прекращению войны в Украине – это испытание различных решений.

"Мы наблюдаем за тем, что происходит, но мы также знаем администрацию Дональда Трампа. Сейчас испытываются различные решения. Мы не можем отступить, мы должны требовать гарантий НАТО для Украины", – сказал он.

Кандидат в президенты Польши убежден, что только гарантия вступления Украины в НАТО, подкрепленная авторитетом Соединенных Штатов, будет надежной.

По поводу идеи отправить польские войска с миротворческой миссией в Украину он отметил, что "таких планов абсолютно нет".

Напомним, 12 февраля глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что возвращение Украиной контроля над всей ее территорией – нереалистичная идея, и что США не считают вступление Украины в НАТО реалистичной составляющей мирного урегулирования.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

Впоследствии в администрации Трампа заявили, что все же не исключают вступления Украины в НАТО в будущем.