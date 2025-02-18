З морського дна біля Гданська виловили вантаж кокаїну на 15 млн доларів

Польська берегова охорона виявила на морському дні у Гданській затоці великий вантаж кокаїну, вартість якого на чорному ринку може сягати 60 млн злотих (15 млн доларів).

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Із дна Гданської затоки підняли на поверхню численні пакунки з кокаїном, ринкова вартість якого може сягати 60 млн злотих (15 млн доларів).

Фото: Морський відділ Прикордонної служби

Викриття контрабандного вантажу почалося з того, що прикордонники під час патрулювання, що спрямоване на захист підводної інфраструктури, звернули увагу на дивну поведінку кількох цивільних човнів.

Інші деталі операції та розслідування не розкривають, але зазначають, що до нього залучили міжнародних партнерів із координацією через Європол.

На цей час у справі затримали сімох підозрюваних – шістьох чоловіків і жінку віком від 36 до 50 років. Усі є мешканцями Поморського воєводства.

За даними слідства, група влаштувала перевезення до Польщі близько 100 кг кокаїну з країн на півдні Африки і планувала збувати його на території Польщі.

Затриманих звинувачують в участі в організованій злочинній групі, організації ввезення наркотиків на територію Польщі тощо. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Чотирьох ключових підозрюваних залишили під арештом на три місяці.

У Нідерландах вилучили кокаїн у вантажі фруктів на майже 11 млн євро. На пляжах трьох німецьких островів знайшли пакунки з кокаїном на 10 млн євро.