С морского дна возле Гданьска выловили груз кокаина на 15 млн долларов

Польская береговая охрана обнаружила на морском дне в Гданьском заливе большой груз кокаина, стоимость которого на черном рынке может достигать 60 млн злотых (15 млн долларов).

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Со дна Гданьского залива подняли на поверхность многочисленные пакеты с кокаином, рыночная стоимость которого может достигать 60 млн злотых (15 млн долларов).

Фото: Морской отдел Пограничной службы

Разоблачение контрабандного груза началось с того, что пограничники во время патрулирования, направленного на защиту подводной инфраструктуры, обратили внимание на странное поведение нескольких гражданских лодок.

Другие детали операции и расследования не раскрывают, но отмечают, что к нему привлекли международных партнеров с координацией через Европол.

В настоящее время по делу задержали семерых подозреваемых – шестерых мужчин и женщину в возрасте от 36 до 50 лет. Все являются жителями Поморского воеводства.

По данным следствия, группа устроила перевозку в Польшу около 100 кг кокаина из стран на юге Африки и планировала сбывать его на территории Польши.

Задержанных обвиняют в участии в организованной преступной группе, организации ввоза наркотиков на территорию Польши и тому подобное. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Четырех ключевых подозреваемых оставили под арестом на три месяца.

В Нидерландах изъяли кокаин в грузе фруктов почти на 11 млн евро. На пляжах трех немецких островов нашли пакеты с кокаином на 10 млн евро.