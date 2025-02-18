СМИ: в ЕС обсуждают план увеличения оборонных расходов и поддержки Украины на 700 млрд евро

В Европейском Союзе обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине для закупки военного оборудования, который, вероятно, может достичь около 700 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации немецкого издания Berliner Zeitung.

Издание утверждает, что на фоне планов президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине ЕС обсуждает большой пакет оборонного финансирования.

Пока публично об объемах финансирования объявлений не было. Однако издание приводит заявление главы немецкого Министерства иностранных дел Анналены Бербок в интервью агентству Bloomberg в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене, в котором она намекнула, что речь может идти о примерно 700 млрд евро.

"Мы запустим большой пакет, который никогда раньше не существовал в этом измерении. Подобно еврокризису или коронакризису, сейчас речь идет о финансовом пакете для безопасности в Европе. Это произойдет в ближайшем будущем", – сказала Бербок в интервью, которое она дала еще до экстренного саммита по Украине в Париже в понедельник, 17 февраля.

Как отметило агентство, "планы расходов не будут объявлены до завершения выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать споров накануне голосования, по словам чиновников, информированных об этих планах.

В своем заявлении во время конференции в Мюнхене по ситуации в Украине Бербок заявила, что мир придет только благодаря силе.

"Чтобы достичь этого, нам нужны жесткие и долгосрочные гарантии безопасности для Украины, нам нужен сильный НАТО и нам нужен прогресс в переговорах о вступлении Украины в ЕС", – заявила тогда она.

Тогда же глава немецкого МИД пообещала инвестировать больше денег в вооружение и военную технику.

"Благодаря коронавирусу мы увидели, на что способна Европа. Нам снова нужны инвестиции, которые соответствуют исторической вехе, которую мы собираемся достичь. Не больше, но и не меньше", – подчеркнула она.

По данным Европейского совета, во время пандемии коронавируса ЕС создал фонд помощи объемом 672,5 млрд евро, доступны в течение шести лет для помощи в восстановлении государствам-членам после коронакризиса.

Немецкое издание написало, что новый пакет помощи может быть профинансирован за счет общего долга, как в случае с пакетом помощи против коронакризиса.

После резонансной конференции в Мюнхене, которая проходила 14-15 февраля, французский президент Эмманюэль Макрон созвал экстренную встречу в Париже.

Это произошло на фоне того, что специальный посланник президента США Дональд Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров по прекращению российско-украинской войны.

Эта позиция полностью расходится с позицией государств ЕС, которые заявляют, что мирное соглашение без Европы – не вариант.

Стоит обратить внимание на то, что еще до мюнхенской и парижской встреч, новый министр обороны США Пит Гегсет не исключил, что дальнейшая американская помощь Украине может быть фактором в переговорах о "завершении войны".