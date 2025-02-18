В МИД Италии рассказали о разговоре Рубио с коллегами из ЕС и Британии после встречи с россиянами
В МИД Италии сообщили о телефонном разговоре между госсекретарем США Марко Рубио и его европейскими коллегами во вторник вечером.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ansa.
Кроме глав МИД Великобритании, Италии, Франции и Германии к разговору присоединилась глава европейской дипломатии Кая Каллас.
"Продолжается телефонная конференция между министрами иностранных дел стран "пятерки": министр Антонио Таяни и его коллеги из Франции, Германии и Великобритании, а также высокая представительница ЕС Кая Каллас обсуждают с госсекретарем Марко Рубио первую прямую встречу в Эр-Рияде между американскими и российскими дипломатами с момента начала войны в Украине", – говорится в сообщении.
После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.
В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.
Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.