В Іспанії заарештували екіпаж човна після загибелі вісьмох мігрантів

Іспанська поліція заарештувала сімох членів екіпажу переповненого мігрантського човна, який прибув на Канарські острови в грудні з Сенегалу, через ймовірне вбивство восьми пасажирів, в тому числі немовляти.

Про це повідомила в середу Цивільна гвардія Іспанії, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Човен прибув до порту Ла-Рестінга на острові Ель-Ієрро 28 грудня з 224 особами на борту, деякі з них потребували негайної медичної допомоги через серйозні травми, отримані, ймовірно, в результаті бійки під час подорожі, йдеться в заяві поліції.

Пасажири повідомили слідчим, що вісім осіб, які подорожували з ними, були вбиті членами екіпажу.

Суд на Канарських островах, який розглядав справу трьох заарештованих, заявив, що є докази того, що екіпаж спеціально вибирав людей іншої національності, ніж вони самі.

Серед загиблих – 14-місячний хлопчик з Гамбії, а також батько і син з Гвінеї у віці 50 і 18 років відповідно. Іспанська влада не повідомила, звідки походив екіпаж.

Усіх сімох підозрюваних відправили до в'язниці до завершення подальшого розслідування, повідомила поліція.

В окремій справі минулого року поліція також заарештувала екіпаж човна, який досягнув Ель-Ієрро 3 листопада 2024 року, за ймовірне вбивство чотирьох пасажирів під час подорожі небезпечним маршрутом.

Сім іспанських островів біля північно-західного узбережжя Атлантичного океану намагаються впоратися зі сплеском нелегальної міграції, переважно з Малі, Сенегалу та Марокко. Переправлення через відкрите море людей у нестабільних човнах, якими часто керують контрабандисти, щороку забирає тисячі життів.

У 2024 році Іспанія прийняла рекордну кількість мігрантів, які нелегально перетнули кордон морем: понад 61 тисяча осіб прибули на човнах.

Майже 47 тисяч з них висадилися на Канарських островах. Серед них було кілька тисяч неповнолітніх без супроводу дорослих.

Восени минулого року прибуття нелегальних мігрантів викликало обурення місцевої влади островів, які звинувачували іспанську владу в тому, що вона залишила їх напризволяще.

У 2024 році, за даними прикордонного агентства ЄС Frontex, міграційний тиск на ЄС загалом послабився, хоча кількість прибулих через атлантичний маршрут продовжила зростати.