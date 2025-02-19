В Испании арестовали экипаж лодки после гибели восьми мигрантов

Испанская полиция арестовала семь членов экипажа переполненной мигрантской лодки, прибывшей на Канарские острова в декабре из Сенегала, из-за вероятного убийства восьми пассажиров, в том числе младенца.

Об этом сообщила в среду Гражданская гвардия Испании, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Лодка прибыла в порт Ла-Рестинга на острове Эль-Иерро 28 декабря с 224 людьми на борту, некоторые из них нуждались в немедленной медицинской помощи из-за серьезных травм, полученных, вероятно, в результате драки во время путешествия, говорится в заявлении полиции.

Пассажиры сообщили следователям, что восемь человек, путешествовавших с ними, были убиты членами экипажа.

Суд на Канарских островах, который рассматривал дело трех арестованных, заявил, что есть доказательства того, что экипаж специально выбирал людей другой национальности, чем они сами.

Среди погибших – 14-месячный мальчик из Гамбии, а также отец и сын из Гвинеи в возрасте 50 и 18 лет соответственно. Испанские власти не сообщили, откуда происходил экипаж.

Всех семерых подозреваемых отправили в тюрьму до завершения дальнейшего расследования, сообщила полиция.

В отдельном деле в прошлом году полиция также арестовала экипаж лодки, которая достигла Эль-Иерро 3 ноября 2024 года, за вероятное убийство четырех пассажиров во время путешествия по опасному маршруту.

Семь испанских островов у северо-западного побережья Атлантического океана пытаются справиться со всплеском нелегальной миграции, преимущественно из Мали, Сенегала и Марокко. Переправа в открытом море на нестабильных лодках, которыми часто управляют банды торговцев мигрантами, ежегодно уносит тысячи жизней.

В 2024 году Испания приняла рекордное количество мигрантов, которые нелегально пересекли границу по морю: более 61 тысячи человек прибыли на лодках.

Почти 47 тысяч из них высадились на Канарских островах. Среди них было несколько тысяч несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Осенью прошлого года прибытие нелегальных мигрантов вызвало возмущение местных властей островов, которые обвиняли испанские власти в том, что они оставили их на произвол судьбы.

В 2024 году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, миграционное давление на ЕС в целом ослабло, хотя количество прибывших через атлантический маршрут продолжило расти.