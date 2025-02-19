У Німеччині страйкуватимуть працівники громадського транспорту

Очікується, що в п'ятницю пасажири у кількох німецьких землях зіткнуться з перебоями, коли місцеві автобуси, трамваї та метро майже повністю зупиняться через черговий страйк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Профспілка Verdi закликала до страйку у відповідь на безрезультатні переговори щодо заробітної плати для працівників федерального та муніципального бюджетного сектору після того, як другий раунд колективних переговорів не увінчався успіхом.

Страйки торкнуться громадського транспорту в землях Баден-Вюртемберг, Бремен, Гессен, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія та Рейнланд-Пфальц.

Очікується, що акція триватиме цілий день, і в ній візьмуть участь 53 тисячі працівників 69 транспортних компаній, повідомила Verdi.

"Ситуація для працівників громадського транспорту є надзвичайно проблематичною. Персоналу занадто мало, а це означає, що навантаження постійно зростає", – сказала заступниця голови профспілки Крістін Беле.

У п'ятницю також мають намір страйкувати працівники інших галузей громадського транспорту, в тому числі в Берліні та землі Мекленбург-Передня Померанія, які ведуть трудові спори.

Verdi та профспілка державних службовців dbb ведуть переговори про заробітну плату та умови праці для понад 2,5 мільйонів працівників державного сектору в різних галузях, включаючи освіту, адміністрацію та аеропорти.

Переговори також охоплюють пожежників і співробітників федеральної поліції.

Профспілки вимагають підвищення заробітної плати на 8%, або щонайменше 350 євро на місяць, а також вищих бонусів за роботу з високим рівнем стресу, особливо в охороні здоров'я. Вони також просять три додаткові оплачувані дні відпустки.

За два раунди переговорів, що відбулися до цього часу, роботодавці ще не представили свою пропозицію. Місцева влада попередила про фінансові труднощі, посилаючись на високі борги багатьох муніципалітетів.

Наступний раунд переговорів запланований на 14-16 березня у Потсдамі.

До того часу профспілки планують посилити тиск подальшими страйками, включаючи можливі страйки в муніципальних дитячих садках та інших державних установах протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, у Фінляндії з понеділка почався кількаденний страйк працівників роздрібної торгівлі, до якого долучаються працівники більшості мереж продуктових супермаркетів по всій території країни.

А у Бельгії минулого тижня через протести проти пенсійної реформи зупинилось авіасполучення.