Єрмак обговорив з Келлогом необхідність завершити війну справедливим миром

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом, на якій ішлося про необхідність завершити війну справедливим і міцним миром.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Офісі президента.

Під час зустрічі Єрмак наголосив на важливості того, щоб Келлог мав повну та об’єктивну інформацію про події на фронті та про спроможність і бажання українців завершити війну справедливим і тривалим миром.

Зокрема, для американської сторони проведуть брифінги безпосередньо військового командування та командувачів на місцях, що дасть змогу оцінити реальну ситуацію на полі бою.

Зазначається, що Україна розраховує на продовження підтримки з боку Сполучених Штатів і прагне збереження відкритих і довірливих двосторонніх відносин, заснованих на принципах взаємної поваги та спільного успіху.

Особливу увагу під час зустрічі приділили тому, як саме має завершитися війна, оскільки цей чинник матиме вирішальне значення не лише для України, а й для глобальної безпеки.

"Ніхто більше за українців не хоче закінчити цю війну. Але закінчити її справедливим і міцним миром", – зазначив Єрмак.

Він зауважив, що Росія продовжує застосовувати інформаційні маніпуляції та прагне посіяти розкол серед партнерів нашої країни. Саме тому важливо дотримуватися принципу "нічого про Україну без України", який залишається ключовим у всіх міжнародних переговорах.

"Наша держава також зацікавлена у всебічному стратегічному партнерстві зі США, що охоплює гарантії безпеки та розширену оборонну й економічну співпрацю", – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі сторони обговорили конкретні кроки, необхідні для подальшого зміцнення партнерських відносин.

Спеціальний представник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог у середу, 19 лютого, приїхав у Київ.

Варто зазначити, що візит Келлога відбувається на тлі переговорів російської та американської делегацій у Саудівській Аравії, на які не було запрошено Україну.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.