Ермак обсудил с Келлогом необходимость завершить войну справедливым миром

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, на которой речь шла о необходимости завершить войну справедливым и прочным миром.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Во время встречи Ермак отметил важность того, чтобы Келлог имел полную и объективную информацию о событиях на фронте и о способности и желании украинцев завершить войну справедливым и длительным миром.

В частности, для американской стороны проведут брифинги непосредственно военного командования и командующих на местах, что позволит оценить реальную ситуацию на поле боя.

Отмечается, что Украина рассчитывает на продолжение поддержки со стороны Соединенных Штатов и стремится к сохранению открытых и доверительных двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения и общего успеха.

Особое внимание во время встречи уделили тому, как именно должна завершиться война, поскольку этот фактор будет иметь решающее значение не только для Украины, но и для глобальной безопасности.

"Никто больше украинцев не хочет закончить эту войну. Но закончить ее справедливым и прочным миром", – отметил Ермак.

Он отметил, что Россия продолжает применять информационные манипуляции и стремится посеять раскол среди партнеров нашей страны. Именно поэтому важно придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины", который остается ключевым во всех международных переговорах.

"Наше государство также заинтересовано во всестороннем стратегическом партнерстве с США, охватывающем гарантии безопасности и расширенное оборонное и экономическое сотрудничество", – говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили конкретные шаги, необходимые для дальнейшего укрепления партнерских отношений.

Специальный представитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в среду, 19 февраля, приехал в Киев.

Стоит отметить, что визит Келлога проходит на фоне переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, на которые не была приглашена Украина.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.