Прем'єрка Італії відвідала Папу Римського у лікарні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні в середу відвідала Папу Римського Франциска в лікарні, де він проходить лікування від пневмонії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DPA.

Мелоні побажала 88-річному понтифіку якнайшвидшого одужання від імені свого уряду і всієї Італії.

За словами Мелоні, Папа Франциск не спить і бадьорий.

Вона неодноразово зустрічалася з Папою після того, як вступила на посаду в жовтні 2022 року.

"Як завжди, ми жартували. Він не втратив свого славетного почуття гумору", – сказала Мелоні зі своєї офіційної резиденції в Римі після зустрічі в клініці. Тривалість їхньої зустрічі не розголошується.

Папа Франциск, лідер 1,4 мільярда католиків у всьому світі, перебуває на лікуванні в римській клініці з п'ятниці. Діагноз, поставлений у вівторок, визначив, що він страждає на двосторонню пневмонію, тобто запалені обидві легені.

Папа вже тривалий час має погане самопочуття. Пневмонія може бути небезпечною для життя, особливо в похилому віці і при різних супутніх захворюваннях.

88-річний Франциск, який є понтифіком з 2013 року, за останні два роки кілька разів хворів на грип та має інші проблеми зі здоров'ям. У молодості у нього розвинувся плеврит і йому видалили частину однієї з легень.

У понтифіка також є чимало хронічних недуг. Через проблеми з коліном йому доводиться пересуватися на візку, а у 2021 році йому робили операцію кишківника.

У зв’язку з цим Франциск не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.