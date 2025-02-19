Премьер Италии посетила Папу Римского в больнице

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони в среду посетила Папу Римского Франциска в больнице, где он проходит лечение от пневмонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DPA.

Мелони пожелала 88-летнему понтифику скорейшего выздоровления от имени своего правительства и всей Италии.

По словам Мелони, Папа Франциск бодр и бодр.

Она неоднократно встречалась с Папой после того, как вступила в должность в октябре 2022 года.

"Как всегда, мы шутили. Он не потерял своего славного чувства юмора", – сказала Мелони из своей официальной резиденции в Риме после встречи в клинике. Продолжительность их встречи не разглашается.

Папа Франциск, лидер 1,4 миллиарда католиков во всем мире, находится на лечении в римской клинике с пятницы. Диагноз, поставленный во вторник, определил, что он страдает двусторонней пневмонией, то есть воспалены оба легких.

Папа уже длительное время имеет плохое самочувствие. Пневмония может быть опасной для жизни, особенно в пожилом возрасте и при различных сопутствующих заболеваниях.

88-летний Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и имеет другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит и ему удалили часть одного из легких.

У понтифика также есть немало хронических недугов. Из-за проблем с коленом ему приходится передвигаться на коляске, а в 2021 году ему делали операцию кишечника.

В связи с этим Франциск не исключал, что добровольно уйдет с должности, если почувствует, что состояние здоровья уже не позволяет ему полноценно выполнять свои обязанности.