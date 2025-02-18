У Папи Римського – двостороння пневмонія, він залишається в лікарні

У Папи Римського Франциска під час госпіталізації виявили двосторонню пневмонію, через що він не зможе брати участь у публічних заходах довше, ніж очікувалось.

Відповідний пресреліз поширив увечері 18 лютого Святий Престол, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, повторна комп'ютерна томографія грудної клітки виявила в Папи "початок двосторонньої пневмонії, що вимагає додаткової фармакологічної терапії".

"Тим не менш, Папа Франциск залишається в доброму настрої", – зазначають у Святому Престолі.

Там також кажуть, що Франциск "висловлює вдячність за підтримку, яку відчуває в цей час, і просить продовжувати молитися за нього".

Папу Римського госпіталізували 14 лютого для лікування бронхіту до Університетської клініки Агостіно Джемеллі в Римі, а публічні заходи на наступні кілька днів за його участю скасували.

88-річний Франциск, який є понтифіком з 2013 року, за останні два роки кілька разів хворів на грип та має інші проблеми зі здоров'ям. У молодості у нього розвинувся плеврит і йому видалили частину однієї з легень.

У понтифіка також є чимало хронічних недуг. Через проблеми з коліном йому доводиться пересуватися на візку, а у 2021 році йому робили операцію кишківника.

У зв’язку з цим Франциск не виключав, що добровільно піде з посади, якщо відчує, що стан здоров’я вже не дозволяє йому повноцінно виконувати свої обов’язки.