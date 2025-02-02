Зеленский назвал опасными разговоры США с РФ без привлечения Украины

Президент Владимир Зеленский заявил в субботу, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству Associated Press, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать любые уступки, которые Кремль трактует как проигрыш в то время, когда его войска имеют преимущество на поле боя.

Он сказал, что президент США Дональд Трамп может посадить лидера России Владимира Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы, а также продолжением поддержки украинских военных.

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"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", – сказал он.

Замечания Зеленского прозвучали после пятничных комментариев Трампа, который заявил, что американские и российские официальные лица "уже говорят" о прекращении войны. Трамп сказал, что его администрация провела "очень серьезные" дискуссии с Россией, но не уточнил, о чем именно.

Трамп заявил, что он и Путин могут сделать что-то "значительное " для прекращения войны России в Украине

"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас – это опасно для всех", – сказал Зеленский.

Он сказал, что его команда контактирует с администрацией Трампа, но эти дискуссии происходят на "общем уровне", и он верит, что вскоре состоятся личные встречи для разработки более детальных договоренностей.

"Нам нужно больше работать над этим", – сказал он, добавив, что Трамп по понятным причинам был сосредоточен на внутренних вопросах в первые недели после своей инаугурации.

По данным СМИ, Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Владимиром Путиным, который будет иметь целью организацию встречи.

Недавно президент США потребовал от России "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против Москвы.

Он также сказал, что будет добиваться снижения цен на нефть для прекращения войны.