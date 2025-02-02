Зеленський назвав членство України в НАТО найдешевшою гарантією безпеки для союзників

Президент Володимир Зеленський наголосив, що членство України в НАТО лишається найкращою і найдешевшою гарантією безпеки і є головним вибором Києва.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству Associated Press, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, без гарантій безпеки з боку союзників України будь-яка угода, укладена з Росією, слугуватиме лише передумовою майбутньої агресії. Членство в альянсі НАТО – давнє бажання Києва, яке Москва категорично відкидає, – все ще залишається головним вибором Зеленського.

Членство в НАТО є "найдешевшим" варіантом для союзників України, і це також зміцнило б Трампа в геополітичному плані, стверджує Зеленський.

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"Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх", – сказав він.

"Це буде сигналом, що не Росія вирішуватиме, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати Америки вирішуватимуть. Я думаю, що це велика перемога для Трампа", – сказав він, очевидно, апелюючи до схильності президента до переможців і ділових угод.

Крім того, за словами Зеленського, 800-тисячна українська армія буде бонусом для альянсу, особливо якщо Трамп прагне повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном.

За його словами, інші пропозиції щодо гарантій безпеки повинні бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

На запитання, чи ставив він ці питання безпосередньо Макрону, він посміхнувся і сказав: "Ми все ще перебуваємо в процесі цього діалогу".

Після заяви Державного секретаря США Марко Рубіо про те, що війна відкинула Україну на 100 років назад, Зеленський закликав Рубіо відвідати Україну.

Рубіо "повинен приїхати в Україну, перш за все, щоб побачити, що зробила Росія, – сказав український президент. "Але також побачити, що зробив український народ, що він зміг зробити для безпеки України та світу, як я вже сказав, і просто поговорити з цими людьми".

Зеленський також вважає, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.

Крім того, він заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.