Зеленский назвал членство Украины в НАТО самой дешевой гарантией безопасности для союзников

Президент Владимир Зеленский отметил, что членство Украины в НАТО остается лучшей и самой дешевой гарантией безопасности и является главным выбором Киева.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству Associated Press, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, без гарантий безопасности со стороны союзников Украины любое соглашение, заключенное с Россией, будет служить лишь предпосылкой будущей агрессии. Членство в альянсе НАТО – давнее желание Киева, которое Москва категорически отвергает, – все еще остается главным выбором Зеленского.

Членство в НАТО является "самым дешевым" вариантом для союзников Украины, и это также укрепило бы Трампа в геополитическом плане, утверждает Зеленский.

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"Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех", – сказал он.

"Это будет сигналом, что не Россия будет решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а Соединенные Штаты Америки будут решать. Я думаю, что это большая победа для Трампа", – сказал он, очевидно, апеллируя к склонности президента к победителям и деловым сделкам.

Кроме того, по словам Зеленского, 800-тысячная украинская армия будет бонусом для альянса, особенно если Трамп стремится вернуть домой американские войска, которые дислоцируются за рубежом.

По его словам, другие предложения по гарантиям безопасности должны быть подкреплены достаточным количеством оружия со стороны США и Европы, а также поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности.

На вопрос, задавал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, он улыбнулся и сказал: "Мы все еще находимся в процессе этого диалога".

После заявления Государственного секретаря США Марко Рубио о том, что война отбросила Украину на 100 лет назад, Зеленский призвал Рубио посетить Украину.

Рубио "должен приехать в Украину, прежде всего, чтобы увидеть, что сделала Россия, – сказал украинский президент. "Но также увидеть, что сделал украинский народ, что он смог сделать для безопасности Украины и мира, как я уже сказал, и просто поговорить с этими людьми".

Зеленский также считает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

Кроме того, он заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.