Генсек НАТО закликав Німеччину більше витрачати на оборону
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає Німеччину збільшити витрати на оборону і виробництво озброєнь.
Про це він сказав в інтерв’ю Bild, передає "Європейська правда".
Рютте повторив свою тезу про те, що союзники повинні робити більше, щоб їхнім дітям не довелося вивчати російську у школах.
"Не буде ніяких уроків російської, якщо ми приймемо правильні рішення. Рішення, які нам терміново потрібно прийняти цього року", – наголосив він.
"Німці зробили багато правильного з початку війни в Україні", – сказав генсек.
Він відзначив критично важливу військову підтримку, яку Берлін надав Києву, і нещодавнє створення бази Бундесверу в Литві для захисту країн Балтії від російської агресії.
"Але враховуючи розмір німецької економіки, ми, звичайно, хочемо, щоб вони робили набагато більше", – сказав він.
"Німеччина повинна збільшити витрати на оборону, це буде необхідно", – продовжив Рютте.
Він також закликав найбільшу економіку Європи збільшити виробництво озброєнь: "Ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни".
Рютте обґрунтував свою вимогу, посилаючись на те, що, на його думку, викликає все більше занепокоєння: "Не лише ситуація з Росією є небезпечною, але й китайці також надзвичайно розширюють свій військовий потенціал".
Тому усі країни НАТО, в тому числі і Сполучені Штати, повинні робити більше для оборони, сказав Рютте.
Наскільки високим буде новий показник видатків НАТО, є предметом дискусій, сказав він, "але я можу запевнити вас в одному: він буде набагато, набагато, набагато більшим за 2%".
Члени НАТО пообіцяли витрачати на оборону щонайменше 2% економічного виробництва у 2014 році, і цей показник може бути збільшений на наступному саміті НАТО в червні.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.
Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польщі, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.
Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.