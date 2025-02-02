Генсек НАТО закликав Німеччину більше витрачати на оборону

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликає Німеччину збільшити витрати на оборону і виробництво озброєнь.

Про це він сказав в інтерв’ю Bild, передає "Європейська правда".

Рютте повторив свою тезу про те, що союзники повинні робити більше, щоб їхнім дітям не довелося вивчати російську у школах.

"Не буде ніяких уроків російської, якщо ми приймемо правильні рішення. Рішення, які нам терміново потрібно прийняти цього року", – наголосив він.

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"Німці зробили багато правильного з початку війни в Україні", – сказав генсек.

Він відзначив критично важливу військову підтримку, яку Берлін надав Києву, і нещодавнє створення бази Бундесверу в Литві для захисту країн Балтії від російської агресії.

"Але враховуючи розмір німецької економіки, ми, звичайно, хочемо, щоб вони робили набагато більше", – сказав він.

"Німеччина повинна збільшити витрати на оборону, це буде необхідно", – продовжив Рютте.

Він також закликав найбільшу економіку Європи збільшити виробництво озброєнь: "Ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни".

Рютте обґрунтував свою вимогу, посилаючись на те, що, на його думку, викликає все більше занепокоєння: "Не лише ситуація з Росією є небезпечною, але й китайці також надзвичайно розширюють свій військовий потенціал".

Тому усі країни НАТО, в тому числі і Сполучені Штати, повинні робити більше для оборони, сказав Рютте.

Наскільки високим буде новий показник видатків НАТО, є предметом дискусій, сказав він, "але я можу запевнити вас в одному: він буде набагато, набагато, набагато більшим за 2%".

Члени НАТО пообіцяли витрачати на оборону щонайменше 2% економічного виробництва у 2014 році, і цей показник може бути збільшений на наступному саміті НАТО в червні.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що планує звернутись до НАТО з проханням витрачати 5% ВВП на оборону замість нинішнього показника у 2%.

Тоді як деякі держави, як-то країни Балтії та Польщі, підтримали вимогу Трампа, інші, наприклад Німеччина, назвали 5% ВВП недосяжним показником.

Президент Володимир Зеленський закликав держави Заходу не економити на своїй безпеці, та непрямо підтримав заклик Трампа збільшувати витрати на оборону.